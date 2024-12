La emoción de Jesús Navas antes de su último partido en el Pizjuán: "Orgulloso de haber hecho feliz a tanta gente"

A sus 39 años Jesús Navas dirá adiós al fútbol. Este fin de semana jugará su último partido en el Sánchez-Pizjuán ante la afición del Sevilla. Leandro Iglesias, de 'Jugones', ha estado con él: "Es complicado el día de terminar, es difícil".

"El fútbol lo es todo para mí", dice emocionado. Porque son muchos momentos: desde su debut hace dos décadas a las grandes gestas. Y esos grandes amigos como Antonio Puerta o José Antonio Reyes: "Tengo muchas fotos en mi casa con ellos y todo lo que he intentado hacer es por ellos también".

En su carrera ha conquistado 16 títulos. Alguno tan especial como el mundial con España en Sudáfrica 2010. Y a sus 39 años dirá adiós porque los problemas físicos no le permiten más: "La cadera no me deja seguir".

"Soy muy inquieto y mi mujer cuando me manda a por el pan voy corriendo, soy muy inquieto. No sé cómo va a ser el día después... la bicicleta me ayudará", reflexiona sobre cómo será el día después de su marcha del fútbol: "Orgulloso de haber hecho feliz a tanta gente".