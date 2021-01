Lewis Hamilton sigue deshojando la margarita cuando cada vez queda menos tiempo para que el Mundial de F1 2021 se ponga en marcha. El inglés, heptacampeón del mundo y actual campeón tras ganar con Mercedes en 2020, no tiene coche para este curso tras no haber firmado aún una renovación que se está enquistando.

Y que tiene a muchos con la mosca detrás de la oreja y a otros criticando a Lewis. En este último caso está Jan Lammers, expiloto que corrió en 41 Grandes Premios y que ahora es responsable de lGP de Holanda.

En 'RacingNews365', el expiloto fue más que claro sobre la situación de Hamilton: "Quizá esté sobreestimando su valor, y también subestimando la situación del mundo".

"Mercedes tiene un debate moral ahora, ¿cómo justificas a tus empleados y directivos que Hamilton cobre un sueldo multimillonario mientras tienes que despedir trabajadores?", se pregunta.

El holandés, además, manda un aviso a Hamilton: "Hay que tener cuidado con estas cosas y no ir demasiado lejos. Debe darse cuenta de que Mercedes tiene una gran oportunidad..."

"Es una empresa, solo quiere vender coches y ganar un Mundial es genial, pero a mucha gente le da lo mismo", afirma Lammers.

Para él, Hamilton tiene las de perder: "Creo que es más fácil que ceda Lewis a que lo haga la empresa. Tienen la opción de hacer una poderosa declaración de lealtad hacia clientes y trabajadores".

Y ojo, porque también apunta al factor Russell: "No esperaban que lo hiciera tan bien en Sakhir y sería ridículo que no usarán en Mercedes eso. Todos sabemos algo, que Toto Wolff no es estúpido".

