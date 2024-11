Continúa la metamorfosis de Alpine tras los despidos de Otmar Szafnauer, Laurent Rossi, Pat Fry y Alain Permane, el fichaje de Flavio Briatore como asesor y el cierre del departamento de motores de Viry-Châtillon.

La escudería francesa ha anunciado este martes que a partir de 2026 y hasta, mínimo, 2030, llevará motor y caja de cambios de Mercedes.

Esto supondrá el adiós a Renault, que pondrá fin a su andadura en el 'Gran Circo' al término de la próxima temporada.

Alpine ha informado del acuerdo a través de un comunicado: "El acuerdo plurianual permitirá que Mercedes-Benz suministre unidades de potencia al equipo BWT Alpine Formula One durante la nueva era de regulación, desde 2026 hasta al menos 2030".

"Además de la unidad de potencia, el equipo BWT Alpine Formula One también recibirá cajas de cambios de Mercedes a partir de la temporada 2026", ha añadido.

De esta manera, Alpine pasará a ocupar el lugar de Aston Martin (que montará unidades de potencia de Honda) junto a McLaren y Williams como equipos motorizados por Mercedes.

Team Statement

BWT Alpine Formula One Team and Mercedes-Benz sign Power Unit and Gearbox agreements. pic.twitter.com/ucLBR70kK9