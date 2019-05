Fernando Alonso, fuera de la tercera jornada de entrenamientos por los daños en su monoplaza

ENTRENAMIENTOS | 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS

Continúan los contratiempos para Fernando Alonso en Indianápolis. Después del accidente que sufrió el miércoles, este jueves no pudo participar en la tercera jornada de entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis al no estar listo el monoplaza de reserva y no haber reparado el coche con el que chocó contra el muro.