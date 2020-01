Tras competir notablemente en el último Rally Dakar, y con vistas a participar en la Indy 500 de este año, Fernando Alonso ha repasado diversos momentos de su carrera y ha respondido a los críticos con el asturiano en una entrevista concedida a 'F1 Racing'.

El piloto español ha salido al paso de las alusiones que han realizado en ocasiones sobre su persona, tachándole de "egoísta". Ante estas acusaciones, Alonso ha reconocido que compartía los bonus por premios con los mecánicos de sus equipos, consciente de que el logro no era solo individual, sino que tenía un trasfondo detrás en forma del trabajo de su equipo.

"Escuché a la gente decir que fui egoísta en mi carrera, pero en Ferrari y en otros equipos solía compartir mis bonus con mis mecánicos. Pensaba que si conseguíamos un podio o una victoria, no era sólo por mí sino por el trabajo del equipo, así que si ganaba 27.000 euros, los compartía con mi equipo", explica el asturiano.

Además, Fernando ha repaso su etapa en la escudería Honda y el episodio acaecido en el GP de Japón de 2015, cuando en una conversación con su ingeniero (que él creía que era privada) afirmó que el motor correspondía a un "GP2" dada su falta de potencia.

"Lo dije por frustración y quizás no debí haberlo dicho, pero no lo dije para las televisiones o en una rueda de prensa. Estaba hablando con mi ingeniero en una conversación privada. Se suponía que no iba a ser pública, pero el motor era muy malo. El primer año en Jerez, en cuatro días completamos siete vueltas", analiza Alonso.