Primero fue Marc Márquez con la Honda, ahora ha sido Fabio Quartararo con la Yamaha. Los dos han lanzado avisos a sus equipos: sus motos no son competitivas. Estos días se está n celebrando los test de Valencia que ya sirven para la próxima temporada.

Y Quartararo tiene claro que las cosas van mal: "Hay algo que no funciona. Hicimos test en Misano, Barcelona, Cal Crutchlow hizo test en Motegi y Jerez, hubo claramente una mejora del motor, en cambio hoy aquí hemos tenido lo mismo que el fin de semana pasado".

"Es incomprensible porque en teoría el motor tiene más potencia que el de los test de Barcelona y Misano, y acabamos con que es exactamente igual que en 2022", comentó el piloto francés.

Afirma que la velocidad de su moto es insuficiente: "Me parece muy extraño que en allí fuera mucho mejor. Aquí hice 327 km/h una vez, lo normal fueron 324 km/h de media, pero ¿por qué no tenemos esa velocidad que teníamos en Misano y Barcelona, y la velocidad que tenía Cal en los test privados de Motegi y Jerez?".

Pero no es lo único que ha terminado de convencerle. No es solo la potencia del motor, también la parte aerodinámica: "No, no hemos encontrado nada. Lo que realmente queríamos era un nuevo carenado con más carga aerodinámica. Es mejor, pero si no tienes la potencia, es aún más lento en la recta".

Y se frustra viendo que están lejos de los más rápidos: "De momento no tenemos el potencial. Con una moto como la que probamos en Misano o Barcelona, podemos aguantar a las Ducati en la recta; ahora mismo, el potencial que tenemos es realmente muy mediocre".