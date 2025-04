El exjefe de KTM pide que dejen salir a Pedro Acosta: "Lo que hizo Honda con Marc Márquez..."

Pedro Acosta es uno de los pilotos más deseados del mundial de MotoGP. Su situación en KTM es muy delicada. No se encuentra y está lejos de los mejores. Y varios equipos están seriamente interesados en él: Honda ya le habría hecho una oferta y se habla con fuerza de las Ducati VR46.

El exjefe de KTM Francesco Guidotti ha lanzado un curioso consejo a los suyos: que dejen salir a Pedro. Y pone a Marc Márquez como ejemplo.

Así lo dice en 'Crash.net': "Mantener a un piloto a toda costa puede ser mala publicidad como lo que pasó en Honda con Marc Márquez".

"En mi opinión su representante ya está trabajando para sacarlo", dice el que fuera jefe de la escudería austriaca de MotoGP.

Cree que muchos equipos se interesarán por él. No sólo para desarrollar sus motos, también para luchar por todo nada más llegar: "Pedro no va a tener falta de oportunidades. Es un piloto que ha demostrado que puede estar delante y es una lástima para el espectáculo no tenerlo arriba".

Pedro es undécimo en el mundial de MotoGP. Lejísimos de los hermanos Márquez y de Pecco Bagnaia, los que disputan este título. Ha sufrido muchas caídas y siempre ha rodado en la zona media de la tabla.

"Si se cae en todas las carreras, no está contento, no puede hablar mal de la moto, pero tampoco puede hablar bien. No es una buena situación", indica Guidotti.