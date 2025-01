Espargaró reconoce que "no podía ni ver" a Marc Márquez: "Era la criptonita"

En los inicios de Aleix Espargaró en los mundiales de motociclismo "no podía ni ver" a Marc Márquez. El motivo, que era el gran rival de su hermano Pol Espargaró. Es la confesión que ha hecho el ahora piloto probador de Honda en 'DAZN', donde ha reconocido que esa 'manía' por el piloto de Cervera se le pasó según avanzaba el tiempo.

"Con Marc, nos cambiamos un casco y le dije que le he sufrido y perseguido toda la carrera deportiva, yo creo que no ha habido piloto con más talento en todo el campeonato. Yo en la primera parte de mi carrera no le podía ni ver, porque era la criptonita de mi hermano", cuenta el ex de Aprilia, que se ha retirado de la competición esta temporada.

Porque su ídolo siempre fue Valentino Rossi: "A nivel de ídolo de cuando era pequeño era Valentino Rossi. Yo soy mayor que Marc Márquez. Marc no existía, así que yo poder llegar y correr con Valentino fue impresionante".

"Igual yo soy un poco más de sangre caliente. Hay momentos de tensión que son difíciles de gestionar y es una de mis asignaturas pendientes. Siempre he hecho pagar mis cabreos y mis enfados con la gente con la que mejor me llevo y que más quiero. Esa confianza, para lo bueno y para lo malo, me ha llevado a cometer errores y me va a perseguir siempre", reconoce el piloto catalán.

Ha conseguido victorias y pole, aunque dice que no tiene "el talento" que tienen los grandes pilotos de la parrilla. Por eso confía en la aventura de Jorge Martín, su gran amigo, en Aprilia.

Yo no tengo el talento, ni de lejos, de los pilotos que han luchado por el título Mundial. Y si yo he conseguido ganar carreras con la Aprilia, he hecho poles, tengo récords en muchas pistas... ¿Por qué Jorge Martín no puede luchar por un título? Luchar, yo no he dicho que vaya a ser campeón el año que viene, pero creo que Aprilia está haciendo un buen trabajo", dice para finalizar.

Será un reto mayúsculo el de Jorge. El campeón que pasa de la moto más dominante a otra que aspira a serlo. Ya ha reconocido que a corto plazo será muy difícil estar en la batalla contra Marc Márquez y contra Pecco Bagnaia.