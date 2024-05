Cosas que pasan en el paddock. Cosas que suceden en, por ejemplo, Montmeló. Que te encuentras con gente. Con conocidos. Con leyendas y mitos. Es lo que sucedió cuando Damián Montero e Isabel Romero, del equipo de Atresmedia, hablaban con Álex Crivillé. Es lo que pasó cuando, de repente, por ahí se dejó caer Sete Gibernau.

Cuando apareció uno de los grandes nombres del motociclismo español. En ese momento, Crivillé y Gibernau entablaron una hermosa conversación con bonitas palabras entre ambos. "Ahí está mi amigo Sete", dijo Álex.

Y llegó Sete, con su familia: "¡Hombre! Álex, mito. Mito de piloto. Uno de mis mejores amigos, de las mejores personas".

"Me lo he pasado muy bien con la moto, pero me llevo a personas como él", cuenta Gibernau.

Sete, en ese momento, recuerda una de las escenas que vivió con Crivillé en Montmeló: "Memorables carreras. Recuerdo una con Okada que..."

"Yo llegaba por detrás y veía a Álex en plan '¡que va a ganar, que va a ganar!'. Yo no tenía a nadie detrás e iba con él: 'Venga, gánale", sentencia Sete.