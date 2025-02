Alex Márquez pide a Marc y a Bagnaia que elijan el motor de 2024: "Será una buena noticia..."

Alex Márquez ha sido el piloto más rápido de la jornada de viernes en los test de Sepang. Con la Gresini, satélite de Ducati. Y sabe que la decisión del equipo italiano sobre el motor podría marcar su temporada. Sobre todo si se quedan con el motor que ya llevaron la temporada pasada.

Ha dicho Alex que espera que Marc y Pecco Bagnaia se queden con ese motor: "Si ellos deciden el motor de la GP24 y a nosotros no nos quitan nada, es una buena manera. Pero, no, no creo que… Nosotros tenemos lo que tenemos, lo tendremos de aquí al final de temporada. Es una buena noticia que la GP24 funciona".

"Desde que la probaron en Montmeló y también aquí, se está viendo que, por lo que sea, o con la GP24 lo tienen todo mucho más controlado y pasará como otros años que empiezan con la GP25 y les cuesta un poquito al principio, pero luego acaban siendo algo más competitiva. Yo creo que, por lo que he escuchado, es algo más complicado de entender, pero creo que si lo ponen todo a punto, puede tener algo más de potencial. Veremos a ver qué pasa. No es mi problema, me da igual", dice el piloto de Gresini, compañero de Fermín Aldeguer.

Sus primeras sensaciones con la nueva moto han sido muy buenas: "También Sepang se me da bien. Entonces, todo ayuda. O sea, hacer aquí tres días de… Ojalá ir a un circuito, ojalá hacer un test en un circuito que me cuesta porque sería más productivo para mí. Aquí siempre se me ha dado bien".

"Al final, que es en el suelo, sabemos que aquí se me da bien y que en otros circuitos, por mi estudio de pilotaje, sufro un pelín más. Y ahí es donde tendremos que ajustar más las cosas", dice para finalizar el de Gresini.