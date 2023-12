Marc Márquez ya ha dicho adiós a Honda de manera definitiva. Su despedida es una realidad y tras las vacaciones ya será piloto de Gresini (Ducati) a todos los efectos. Allí se reencontrará con su hermano Alex, que en este 2023 logró dos victorias en las sprints: Silverstone y Sepang.

Alex hará de 'embajador'. Ya compartieron box en los test de Valencia, aunque no compartieron impresiones a las primeras de cambio. Marc deslumbró en sus primeras vueltas, acabando con el cuarto mejor tiempo de la jornada y siendo la Ducati más rápida.

En 'DAZN' ha detallado cómo es el ambiente en Gresin: "Lo que he encontrado en el Gresini Racing me lo esperaba, pero no tanto honestamente. Lo familiar, lo fácil que es entenderse con Nadia (Padovani), con Michele (Masini)...".

"Cuando necesito algo, voy y lo tengo. Esa facilidad hace que el piloto esté tranquilo y se sienta, sobre todo dentro de un equipo italiano, como en casa. También en la relación con la fábrica hacen que tengas buena conexión, te sientas valorado, que es algo que eché de menos los últimos años en Honda", dice el hermano de Marc.

Asegura que esa es una de las cosas más importantes. Sentir que en el equipo le escuchan: "Estar allí y que te escuchen es algo que para el piloto, y a mí en particular por mi personalidad, me gusta mucho...".

Los Márquez volverán a correr juntos en 2024. Y puede ser un año fundamental para MotoGP. Porque si cuentan con una moto competitiva, Gresini podría estar en la lucha por las posiciones más altas incluso plantando cara al equipo principal, Ducati.