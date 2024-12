Alex Márquez aclara que Ducati todavía no ha completado la moto definitiva de 2025: "Siempre tienen algo guardado"

Es momento de trabajo intenso en las fábricas de los equipos de MotoGP. Queda mucho por desarrollar antes de que arranque la temporada. Y Alex Márquez, de Gresini, ha aclarado que Ducati no llevó la moto definitiva en los test de postemporada de Montmeló. Ni ellos ni tampoco las Aprilia.

Así lo ha comentado en 'Motosan': "La GP25 real no la vimos en Montmeló. Creo que ni Ducati ni Aprilia, ni nadie la tenía. Al final, en Montmeló, con solo un día de prueba, lo que se hace es probar qué dirección tomar, y a partir de ahí se desarrollan las motos para Malasia y Tailandia".

"Hasta que no lleguemos allí con las motos del año anterior, no sabremos realmente cómo están. A lo mejor traen aerodinámica o alguna novedad. Ducati, de todas formas, todavía tiene margen y siempre tienen algo guardado. Cuando las demás se acercan, ellos suelen dar algo más. Así que vamos a esperar a esos test y ver dónde estamos", ha expresado el hermano de Marc Márquez, que seguirá en Gresini el curso que viene.

Sobre qué 2025 le depara junto a Fermín Aldeguer como compañero, cree que tiene que esperar a ver cómo funciona la moto: "No me voy a poner un objetivo claro de posición. Creo que lo más importante es esperar sobre todo a los test, y luego, tras cuatro o cinco carreras, podremos ver realmente dónde está cada uno en carrera".

"Los test a veces son engañosos. Así que, a partir de ahí, me pondré un objetivo, pero lo más importante es disfrutar. Este año, con la llegada de Marc y todo, me puse expectativas demasiado altas. Luego, cuando las cosas no salen como esperas por diversas razones, lo pasas peor. Así que, este año quiero disfrutar, pasármelo bien encima de la moto, y a partir de ahí, los resultados llegarán", dice.

Ahora Marc ya no está tras 'ascender' a la Ducati oficial. Él sí está obligado a conseguir resultados. Mientras que en Gresini esperan estar arriba con el resto de las motos italianas.