El Gran Premio de Tailandia no fue la mejor carrera para Aleix Espargaró. El catalán terminó quinto en Burinam, pero su segunda infracción de la temporada con la presión de los neumáticos le generó una sanción de tres segundos que le condenó a la octava posición.

No obstante, la sanción y posterior resultado final no fue lo peor para el piloto de Aprilia. El mayor de los hermanos Espargaró acabó asustado por su estado físico debido al calor. En Tailandia la temperatura fue alta, pero la Aprilia también emite tanto calor que llevó al límite a todos sus pilotos e incluso a Maverick Viñales a retirarse.

Así lo desveló Aleix, que también narró el temor que tuvo al no poder respirar bien: "Nuestra moto desprende una temperatura horrible, que se dirige al pecho. Viñales se ha retirado por eso y Raúl Fernández y yo, casi también. En las últimas vueltas no veía bien, no podía coger aire y entré en pánico. Al llegar al box me asusté mucho, porque al no poder respirar pensé que me moría"

"Todo el calor de la moto, del chasis, del motor, viene y se disipa por la zona del depósito de combustible. Raúl me dijo que, a mitad de carrera, tuvo que reducir el ritmo y perder unos diez segundos para poder terminar", añadió.

Además, Espargaró también señaló que el bajo nivel de Aprilia no refleja el verdadero potencial de la moto italiana: "Esta carrera es el fiel reflejo de nuestro campeonato. Nuestra moto no es la quinta mejor de la parrilla, y en esa posición hemos terminado otra vez".