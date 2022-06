Michael Fassbender hubiera adoptado el papel de protagonista si las 24 Horas de Le Mans se tratasen de una película de drama. El actor ha cumplido su sueño de participar en la prueba de resistencia, pero parece ser que se montó con el pie izquierdo en su Porsche 911 RSR.

Cuando estaba disputando la sesión de clasificación de ayer miércoles en la categoría GTE Am, perdió el control del monoplaza al llegar a la frenada de la recta de Hunaudieres y terminó chocando contra las barreras.

El accidentado estreno de Fassbender provocó una bandera roja en la carrera, pero la fuerte colisión no tuvo ningún tipo de consecuencia física para el piloto, que salió ileso y todo quedó en un susto.

Lo cierto es que a esa zona del circuito se llega a una gran velocidad después de pasar por uno de los tramos rectos de la pista de La Sarthe y la poca experiencia pudo pasar factura al actor, que pagó la 'novatada' con un fuerte golpe contra la barrera interior, destrozando su coche por completo.

🟥 Red Flag in Qualifying🟥

The session has been stopped with just over 30 minutes on the clock. The #93 Proton Competition Porsche is being recovered. Driver is importantly ok 👍

