Pedro Acosta da el salto a MotoGP. El campeón de Moto2 correrá con GasGas, satélite de KTM. Y ya ha hecho sus pronósticos sobre la temporada que está a punto de empezar. Apuesta por un Marc Márquez que también pilotará una satélite. En este caso la satélite de Ducati, la Gresini.

"Todo el mundo sabe quién es Marc Márquez y lo que ha hecho Marc Márquez. Si lo llega a hacer bien, no sería ninguna sorpresa, seguro que está delante. Lo vimos en el test de Valencia, que estaba delante y con ritmo. Creo que vimos al Marc Márquez más tranquilo de los últimos siete años, porque no se metió en nada. No le vimos agresivo. Es un buen comienzo", ha dicho el piloto murciano en la presentación de su moto.

Prefiere ser cauto y no hablar sobre sus resultados: "El problema es que estamos hablando de resultados cuando sólo me he subido una vez a la moto. Es demasiado pronto para hablar...".

"Es cierto que se ha creado mucha expectación, muchas ilusiones con mi persona después de todo lo que ha pasado. El único año en el que hablé de resultados fue el peor, el 2022. No puedo decir mucho de resultados, objetivos o con lo que me quedaría contento, porque no lo sé", explica Acosta, una de las grandes promesas del motociclismo español.

Empezará su aventura en MotoGP con GasGas: "Ya lo dije en Moto2 sobre en qué moto me iba a subir. Esto lo lleva mi mánager. Estoy tranquilo con KTM...".

"Sé que si no son dos meses, serán tres o cuatro o final de año, pero algo sabremos. Yo ya lo tenía claro, pero en Valencia la vida me dio la razón en que era mi sitio y en el que me tenía que quedar, dentro de KTM. Será cuestión de tiempo para decidir qué haremos", dice Pedro.