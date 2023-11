Aunque reconoce que tiene dudas, Marc Márquez está convencido de la decisión que ha tomado. Cambiar Honda por Gresini, la satélite de Ducati. Lo hará, en principio, sólo por un año, el 2024. Aunque en Ducati no cierran las puertas a firmar una renovación.

Marc, en declaraciones a 'Motorsport', ha analizado este futuro cambio. Sólo le queda una carrera con Honda en Valencia. "Por supuesto que tengo algunas dudas. Incluso ahora que he tomado la decisión las tengo...", dice el ocho veces campeón del mundo.

Reconoce que lo hace para volver a ser campeón: "Evidentemente, existe la posibilidad de que la cosa no funcione. Pero, al final, cuando algún día me retire, lo haré tranquilo porque sabré que lo intenté. He hecho lo que sentía".

"Mi zona de confort habría sido permanecer en Honda, y el 95% de los pilotos se habrían quedado. ¿Por qué? Porque aquí tengo un gran salario, no tengo presión, y porque podría correr argumentando que la moto está en desarrollo en caso de no lograr buenos resultados. Quedarse habría sido lo fácil", señala el piloto de Cervera.

Y sentencia con una frase contundente. Porque él siempre ha sido ambicioso en su día a día: "Soy un ganador y un 'killer', y haré todo lo que esté en mis manos para volver a luchar en la cima".