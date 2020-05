'La Montaña' puede pasar de levantar peso a repartir tortas en un ring de boxeo. El culturista Hafþór Björnsson, conocidísimo en Poniente por su papel de ser Gregor Clegane, levantó 501 kilos de peso muerto antes de lanzar un desafío a Eddie Hall, anterior poseedor del récord del mundo de la disciplina.

"Eddie Hall ha estado hablando mucho estas semanas. Sé que le han dado el mismo contrato que a mí. Acabó de batir tu récord y estoy listo para machacarte en el ring. Es hora de poner un puño en tu bocaza", dijo tras levantar más de media tonelada.

El culturista británico no tardó en responder: "Voy a firmar porque quiero darte una lección. Me da igual lo que midas. Entrenaré duro, me prepararé más duro... haré lo que esté en mi mano para arrancarte la cabeza. Entrénate, te veré en el ring".

Mediáticamente, un gran evento

Sin duda alguna habría que ver primero si hay ring lo suficientemente resistente para aguantar a estas dos moles, capaces de levantar entre los dos más de una tonelada de peso.

Luego, quien es el que golpea primero... por la fuerza con la que pueden pegar al oponente.

Será uno de los grandes eventos del año del mundo del boxeo, por el interés mediático que puede llegar a generar.

La barra se dobló por los 501 kilos de peso

'La Montaña' ha logrado levantar 501 kilos en peso muerto, batiendo los 500 de Eddie Hall y estableciendo un nuevo récord del mundo.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT! He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record 😮💪 #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S — ESPN (@espn) May 2, 2020

La barra llegó incluso a doblares por la enorme cantidad de peso que tenía que soportar.