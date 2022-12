Tyson Fury tiene un plan para ganar a Dereck Chisora. Un plan que, además, tiene como 'cómplice' a su mujer. El púgil, que defiende título ante un rival al que ha ganado dos veces, ha prohibido a su esposa Paris tener relaciones sexuales con él antes de su pelea.

Más concretamente, durante siete semanas antes de su pelea: "Esta vez soy célibe. Durante siete semanas lo soy. Es un método nuevo. Estoy probando algo".

"Entreno muy duro. Respeto a todos los oponentes a los que me he enfrentado. He entrenado nueve semanas para esta pelea... y llevo sin sexo siete", dijo en la rueda de prensa previa al combate.

Por su parte, Chisora no le tiene miedo alguno: "Seré eléctrico. Quiero tomar lo que es suyo y hacerlo mío".

El combate es una de las grandes citas deportivas de este mes. Tyson Fury, campeón mundial de peso pesado, se enfrenta a un Chisora al que ha derrotado en 2011 y en 2014.

Será en el estadio del Tottenham, al norte de Londres, donde se espera acudan más de 60.000 personas.