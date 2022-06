Kelly Holmes, doble campeona olímpica en Atenas 2004, ha anunciado que es homosexual. Ha sido en una entrevista en 'The Sunday Mirror' en la que la atleta, que ahora cuenta con 52 años, ha reconocido publicamente su orientación sexual.

"Soy gay", afirma en las palabras compartidas por el medio británico.

Todo comenzó cuando tenía 17 años, cuando una compañera en el Cuerpo Real de Mujeres del Ejército la besó: "Me sentí bien y cómoda. Me di cuenta entonces de que debía ser gay".

"Hubo muchos momentos oscuros en los que quise gritar que era gay, pero no pude", reconoce Holmes.

Todo fue, en gran parte, por el nexo que había en ese momento sobre ser homosexual y el Ejército, que hizo que no hablase de ello.

"Quería mostrar mi verdadero yo. A veces, ahora que todo sale a la luz, lloro de alivio", cuenta.

Kelly Holmes confirma que, por fin, es "libre": "Necesitaba hacer esto ahora, por mí. Estoy nerviosa por hacerlo, y siento que voy a explotar de emoción".

Incluso, como reconoce, llegó a pensar en suicidarse: "Lo que quería era correr. Si no corría, mi cerebro se volvía loco. Estaba en el baño, quería gritar tan fuerte que abrí el grifo para apagar mis lágrimas".

"No quería estar aquí. Me corté los brazos y las piernas porque sentí que no tenía control sobre mí misma", sentenció en referencia a un hecho sucedido en 2003.