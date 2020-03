Katelyn Ohasi ya tiene sucesora. La gimnasta más viral de todos los tiempos, que se hizo famosa en el mundo entero gracias a sus extraordinarias coreografías, puede tener perfectamente su heredera en Nia Dennis. La joven ha realizado un ejercicio de suelo simplemente espectacular a ritmo de Beyoncé que muchos han comparado ya con la conocida como 'gimnasta diez'.

Y con razón, pues su forma de moverse y su plasticidad podrían ser perfectamente las de Ohashi. Dennis, que tan solo tiene 21 años, se desplazó en el tapete con una extraordinaria maestría para ganarse el aplauso de absolutamente todos los allí presentes.

A homecoming performance that would make @Beyonce proud! @DennisNia made us lose our breath with her 9.975 on floor exercise last weekend in Pauley.

Who else is crazy in love with her routine? 😍 pic.twitter.com/XE4VvTrZOK