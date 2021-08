Ray Zapata ha obtenido una nueva medalla para España en Tokio 2020. El gimnasta, plata en suelo, está eso sí descontento en cierta medida por cómo se quedó sin el oro, y es que a pesar de tener la misma puntuación que Dolgopyat no logró esa presea por 'dificultad'.

"Ni idea tenía de que esa norma existía en gimnasia, la verdad. He flipado", empieza Zapata.

Y es que para él, todo debería ser al revés: "Si un gimnasta tiene una nota con una décima más de dificultad que el segundo quiere decir que el segundo tiene mejor ejecución y debería ser primero".

"Al salirse de la pista y no sé qué... Me hablaron de una norma que no he visto en mi vida. Por supuesto la buscaré", argumenta.

Zapata reclamó la decisión de las medallas: "Pensé que iba a ser oro, pero nada cambió. Llego a ser yo el que se sale y no tengo ni la de bronce, pero dejémoslo ahí".

Ray Zapata, con un ejercicio prácticamente perfecto en suelo, logró una puntuación de 14.933 y da a España la que es su sexta medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

