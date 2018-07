Una miembro del COI pide la nominación al Nobel de la Paz para el equipo unificado de las dos Coreas de hockey femenino

El deporte une. Y el deporte está en muchas ocasiones muy por encima de la política y de los conflictos. En los JJOO de invierno, en PyeongChang, se está viendo otra muestra de la capacidad unificadora que tiene gracias al equipo de hockey femenino de Corea, que incluye a miembros de Corea del Norte y de Corea del Sur a pesar de la situación que se vive en ambos países.

Y por ello, Angela Ruggiero, miembro del COI, cuatro veces campeona del mundo y medalla de oro olímpico, ha solicitado que se nomine a dicho equipo para el Nobel de la Paz: "Me encantaría que recibieran ese premio. Hay que reconocer el sacrificio que han hecho para ajustarse en la competición. No se trata sólo de ti, de tu equipo o de tu país. He visto lo que hicieron y todo el poder que conlleva".

El equipo cayó derrotado por 8-0 ante Suiza, pero eso es lo de menos. Lo de más fue ver a aficionados de Corea del Norte y del Sur, unidos para animar a las jugadoras