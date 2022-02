La gran sensación de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Kamila Valieva, quedó en entredicho tras su positivo en trimetazidina tras las pruebas antidopaje. A sus 15 años de edad, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer de la historia en realizar un cuádruple salto para llevar el oro a su país en la final grupal.

Tanto la madre como la abogada de la patinadora han asegurado que su positivo se debe a que la trimetazidina es la sustancia que toma habitualmente su abuelo para combatir los problemas de corazón, y ella bebió de su vaso por equivocación, tal y como aseguran desde el medio ruso 'Pravda'.

Esta "coartada" para justificar a Valieva ha despertado muchas dudas y no ha convencido a nadie. No obstante, al tratarse de un positivo que se produjo antes de los JJOO, el TAS ha decidido que pueda disputar la final individual de patinaje artístico, aunque las medallas para las ganadoras de esta disciplina no se entregarán hasta que se resuelva el caso de la rusa.

También influye el hecho de que sea menor de 16 años, ya que se sigue un protocolo diferente al del resto de deportistas. La propia Valieva se ha pronunciado ante los medios de comunicación de su país.

"Estos días han sido muy difíciles para mí, emocionalmente. Estoy feliz, pero emocionalmente fatigada. Por eso estas lágrimas de alegría y un poco de tristeza. Pero, por supuesto, estoy feliz de participar en los Juegos Olímpicos. Haré todo lo posible para representar a nuestro país", explica.

"Escucho tantos buenos deseos. He visto pancartas en las calles de Moscú. Es muy positivo, este apoyo es muy importante para mí en este momento tan difícil. Pensé que estaba sola, pero mis amigos y familiares más cercanos nunca me abandonarán", concluyó.