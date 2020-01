La imagen de la indignación. Drew Pearson, histórico jugador de los 70 de la NFL, miembro del mejor equipo de la década, no ha sido incluido en el Salón de la Fama. Otra vez. El que fuera estrella de los Dallas Cowboys levantó tres Super Bowls en once temporadas.

"Si sucede, estaré muy agradecido. Estaré igual de contento porque creo que me lo merezco y realmente espero que algún día ocurra. Si no, no puedo estar sentado y esperando a que suceda toda la vida", comentó Pearson, al que se le vio realmente frustrado al conocer la noticia.

"Respeto el proceso de selección, pero estoy decepcionado con la manera en la que han elegido", continuó el norteamericano, que conoció la decisión junto a su familia, también decepcionada.

Pearson adquirió el mote de 'Mr. Clutch' por sus grandes actuaciones en los momentos más trascendentales. Sus Dallas Cowboys nunca tuvieron un récord negativo de victorias mientras él formó parte del equipo. Toda una leyenda de la NFL que, sin embargo, sigue sin ser reconocido por el Salón de la Fama.