La primera vez que Amanda Sampedro pisó el Vicente Calderón tenía cinco o seis años y disfrutó del partido con la inocencia de una niña, sin saber que aquel estadio se convertiría en su casa. "¡Ojalá te pueda ver algún día jugando en el Calderón!", pensó Pedro, su padre. Ojalá.

Hace veinte años nadie creía en el fútbol femenino. Muchas personas ni siquiera lo hacen ahora. Pero como dice Pedro: "todo en la vida llega". Y Amanda no solo ha jugado en el Calderón, sino que es internacional y capitana del Atlético de Madrid.

Amanda Sampedro es fútbol. Siempre lo ha sido. Desde que bajaba al patio a ver jugar a los vecinos. Ellos ni se planteaban que quisiera jugar, era una niña. El día que les pidió jugar con ellos, se echaron a reír: "Pero me dio igual, me metí, y cuando vieron que sabía, ya me dejaron jugar siempre", recuerda. Y es que Amanda ya pateaba el balón como nadie.

Aunque al principio no creían que el fútbol pudiera gustarle de verdad. Sus primeras botas se las compró su madre, Maricarmen. En el mercadillo. "Sí, sí, en el rastrillo", admite entre risas: "Yo pensé: para que dé dos patadas le voy a comprar unas buenas...". Y ahora tiene tantas que ya no caben en el armario.

"¡En el equipo del Mar Abierto juega una niña!"

Han pasado veinte años desde aquellas primeras botas de fútbol. Desde que Amanda empezase a jugar en el equipo del barrio, el Mar Abierto. Siempre con chicos. Casi no había equipos femeninos: "¡En el equipo del Mar Abierto juega una niña!", recuerda Pedro. Era la Primera División Autonómica y les tenían respeto por ello: "¡Cuidado con la niña! ¡Cuidado que la niña nos puede ganar el partido!". Y ganaba.

Amanda sumaba partidos y experiencias. Muchas horas de balón a sus espaldas. Hasta que llegó la oportunidad: la llamada del Atlético de Madrid. El detonante del éxito. Después vino el debut con el primer equipo, la selección española y su nombramiento como capitana. Los estadios de Primera, los récord de asistencia y el reconocimiento. Una placa en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano y su fotografía en el pasillo de los momentos históricos.

"Lo que está clarísimo es que has llegado dónde estás por tu sacrificio, tu lealtad, tu trabajo y tu honestidad", dice orgullosa Maricarmen. Pero el camino no ha sido fácil, Amanda reconoce que también hay momentos duros: "Cuando ganas ligas o haces el partido de tu vida, eso son veinte minutos. Al día siguiente tienes que volver a empezar porque viene lo siguiente y ya nadie se acuerda de lo anterior".

*

Producción: Javier Torrijos | Realización: Juan Gutiérrez | Redacción: Sara Campos y Bea Lozano | Imagen: Carlos Matarranz, Alberto Bravo, Juan Gutiérrez, Adrián Carreira y Jorge Fernández | Grafismo: Nacho Félez y Nacho Sanz | Texto: Sara Campos