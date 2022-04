Bochornosas imágenes en las Ligas Menores de béisbol de Estados Unidos. Es béisbol, pero parece fútbol americano. Golpes y placajes, según ambos vídeos, están a la orden del día.

Dos peleas en apenas dos días. Una de ellas ocurrió en un encuentro de Ligas Menores de la Major League Baseball (MLB) entre Binghamton Rumble Ponies y Portland Sea Dogs. Tyreque Reed estaba posicionado para batear, pero la bola, procedente del lanzamiento de Marcel Rentería, chocó contra su cuerpo.

We got a legit BRAWL at the Sea Dogs game. Holy shit. pic.twitter.com/d1phdp0NFh