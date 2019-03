Gana una carrera sin zapatilla y con un pie desollado: "¿Alguien ha visto el resto de mi dedo?"

Unas horas después Kieran Charles Tuntivate publicó en su Instagram una foto del estado de su pie con un comentario: "Las cosas no siempre salen como se planean".

"Si alguien ha visto el resto de mi dedo del pie... por favor, háganmelo saber", bromeó el atleta en sus redes sociales.

