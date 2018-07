Zidane: "No veo un Real Madrid sin Cristiano"

Dejar la portería a cero

"Es importante, es una eliminatoria y jugamos fuera. Queremos dejar la portería a cero y marcar goles".

El futuro de Cristiano Ronaldo

"Sabemos lo que se puede hablar o discutir fuera, pero Cristiano debe centrarse en jugar, como siempre ha hecho".

¿Se imagina un Real Madrid sin Cristiano?

"No, para nada. Cristiano está en su club, toda la gente le quiere. No veo un Real Madrid sin Cristiano"

Cristiano quiere cobrar como Messi y Neymar

"No quiero hablar de eso. Lo que más me importa es lo que hablo con Cristiano sobre el campo. Lo de fuera lo gestiona él".

Preparado para el partido ante el Leganés

"Todos los partidos que tenemos ahora son una final. Es un partido fuera, de Copa, tienes que salir a tope, la máxima intensidad desde el principio del partido".

Su experiencia como jugador

"Depende de cada uno. Yo cuando había un momento complicado... a seguir trabajando. Creo que la mejor manera para cambiar las cosas es que hay muchos partidos".

Su futuro en el club

"Intento hacer lo máximo día a día, no pienso más allá".

La relación con James

"Nunca he tenido un problema con James. Está jugando, me alegro por él. Son decisiones".

A vueltas con las rotaciones

"Cuento con todos, todos son importantes. Hasta el final va a ser así. Se habla que si no es como el año pasado... Eso es mío, vamos a seguir como siempre".

La preparación física del equipo

"Cuando haya que cambiar algo en el plan físico, se hará. De momento es igual que otros años".

La frase de la rueda de prensa

"No creo que le afecten. Espero que esté concentrado en su entrenamiento, en su trabajo. No hablo de su situación personal, quiero repetirlo: no veo un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo".