Zidane: "Theo Hernández es un gran jugador; del resto no te puedo decir nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no ha querido responder a los ataques iniciados por Gerard Piqué contra el club madridista y que ha extendido el FC Barcelona, pero ha dejado claro que todo lo que está ocurriendo no perjudica a sus jugadores y que están centrados solo en lo deportivo.

"Para nada nos perjudica porque sabemos lo que queremos y lo que estamos haciendo muy bien desde el inicio de temporada. Llegamos al mes de abril y si piensas que nosotros vamos a pensar o hablar de este tema, no, estamos concentrados en jugar al fútbol, hacerlo bien, intentar ganar los partidos y nada más. El resto ni nos calienta ni nada", ha asegurado sin pensar que se esté calentando en exceso el Clásico del 23 de abril.

El técnico francés ha esquivado las preguntas cuando se le trasladó el último mensaje del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, respaldando las palabras de Piqué contra los valores madridistas y los movimientos que dijo se hacen en el palco del Santiago Bernabéu.

"A mí no me interesa eso, hablé de estas cosas el otro día y no voy a hablar más. Solo me interesa el partido de mañana, hacer el máximo y que estemos a tope, el resto ya pasó", ha sentenciado en conferencia de prensa.

Respaldo a Keylor

Además, el técnico zanjó la posibilidad de que se abra un debate en la portería de su equipo entre Keylor Navas y Kiko Casilla, y aseguró que el costarricense "es el portero número uno" del club.

Las últimas actuaciones de Kiko Casilla dejando la portería del Real Madrid a cero ante los goles encajados por Keylor Navas y varios errores en sus partidos, no hacen dudar a Zidane que mantiene el mismo orden en la portería.

Lo dejó claro el técnico francés en un mes de abril decisivo que comenzó jugando Casilla, ante el Alavés, por los partidos de Keylor Navas con su selección y el viaje transoceánico que realizó.

En Leganés se espera la vuelta del portero tico a la titularidad y su presencia en los partidos clave que están encima ante Atlético de Madrid y Barcelona en LaLiga Santander así como en la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Bayern.

"Son muy importantes los dos, pero Keylor es el portero numero uno del Real Madrid, no hay duda en eso. Cuando le quito no es porque dude de él, para nada, la única cosa que hago es dar la posibilidad a Kiko de jugar porque también lo hace muy bien", manifestó en rueda de prensa en la ciudad deportiva madridista.