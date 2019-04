Zidane, sobre su poder en los fichajes y los descartes del Real Madrid: "Yo no mando ni en mi casa"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que su principal objetivo en el próximo mercado de fichajes será "tener más fuerza en ataque", algo que consensuará con la directiva, y ha advertido del peligro que supone enfrentarse al Rayo en Vallecas, que está luchando por la permanencia y que les obligará a jugar "con alta intensidad".

"Nuestra intención es tener más fuerza en ataque", declaró en rueda de prensa. "Tengo claro lo que quiero hacer, los jugadores, lo que quiero conseguir, y estamos en ello. Faltan cuatro partidos y después de eso lo vamos a ver", añadió.

"Yo no tengo poder de nada, lo importante para nosotros es hacer las cosas juntos. Hay una institución, un presidente que manda, y un entrenador, yo, y queremos hacer cosas, y lo vamos a intentar juntos. No mando ni en mi casa", comenta sobre el tema de los fichajes.

El tema Bale, a escena

Sin embargo, fue más críptico al hablar sobre las declaraciones de Neymar asegurando que le gustaría jugar junto a Eden Hazard. "Saben que este club es importante, y muchos quieren jugar algún día en este club. Veremos lo que va a pasar", apuntó, antes de señalar que "todos los buenos son compatibles" y que por eso se podría juntar al belga con Gareth Bale. "A mí también me decían que no era compatible con Djorkaeff. Vaya tontería, macho", dijo entre risas.

Precisamente sobre el galés, el preparador francés no desveló si continuará la próxima campaña. "Está contento, es un jugador que ha tenido minutos conmigo. Yo no soy nadie para decirle a Gareth lo que tiene que hacer. Es un jugador de la plantilla y seguramente va a jugar antes del final de temporada", indicó.

En este sentido, Zidane explicó que este verano no buscará echar a nadie con contrato en vigor, pero sí que tratarán de buscar lo mejor para ambas partes. "Si tienen contrato, tienen contrato. Si el jugador se quiere quedar aunque no juegue, se puede quedar, pero la intención de todos es jugar al fútbol. Hay jugadores que van a jugar menos", manifestó.

El técnico marsellés, que confirmó la baja de Karim Benzema por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, indicó también que Vinicius todavía no estará disponible. "Tiene que entrenar todavía después de su lesión. Necesita otra semana de trabajo, no va a estar mañana", apuntó, afirmando que está "entrenando mejor" pero que "le falta ritmo todavía".

"Están todos preparados menos Vinicius, al que queremos dar un poco más de tiempo. Sabiendo que no va a estar Karim, vamos a meter un equipo para intentar hacer daño al rival y ganar el partido", advirtió, y aseguró que estarán Ceballos y Llorente. "Si tengo 22 jugadores y tengo que ir con 18, tengo que sacar jugadores. Los dos van a estar con nosotros", dijo.

El francés avisa sobre el Rayo

Sobre el Rayo, el técnico madridista recordó que tendrán que jugar con "intensidad", y más sabiendo que los de Paco Jémez se juegan la permanencia. "Hoy en día tienes que jugar con alta intensidad si quieres conseguir puntos, y es lo que hicimos el otro día contra el Getafe y lo que queremos hacer mañana ante el Rayo", expresó.

"Ultimamente jugamos contra equipos que se juegan mucho. El Getafe, ahora el Rayo, que se juega el descenso... Sabemos que la motivación de este equipo les va a hacer buscar lo mejor posible, no se rinden nunca. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros", continuó.

Sin embargo, no quiso opinar sobre la 'cláusula del miedo' que impedirá jugar a Raúl de Tomás, con el que coincidió en el Castilla. "Son cosas entre los clubes, no estoy al mando de eso. Hay que respetar el acuerdo", señaló. "Es un jugador al que he tenido en el Castilla, talento no le falta. A lo mejor le faltaba estar con un equipo de Primera, lo está haciendo muy bien; muchos goles, se asocia muy bien con los demás... Me alegro por él porque he tenido un buen trato con él en el Castilla", expuso.

Por último, Zidane mostró su deseo de poder conseguir su primera victoria como visitante desde su llegada. "Hace tiempo era al contrario, había victorias fuera y en casa era difícil. Tenemos la oportunidad de poder cambiar eso. Nos gustaría a todos ganar un partido fuera", concluyó.