Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Real Madrid contra el Cádiz, que se celebra el sábado a las 18:00 horas, Zidane ha asegurado que el rival es "muy disciplinado" que se "lo van a poner difícil".

En cuanto a si le ha molestado las declaraciones de Mayoral asegurando que Zidane lo prefería a él en el equipo antes que a Jovic, mientras que fue él el que quiso marcharse, no ha querido mojarse: "Yo hablo como siempre con mis jugadores, pero es algo privado. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, se queda dentro. Lo más importante para mí es ser sincero con ellos. Ahora cada uno puede opinar, decir, no me voy a meter en eso. Estamos los que estamos aquí. Ahora ya está. Este grupo es con el que vamos a luchar, pelear. Es lo que me interesa. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, es personal".

Ante la pregunta de cómo motivar a Jovic ahora que el jugador sabe que no lo quiere en la plantilla, Zidane lo ha negado: "Eso lo dices tú... No es así. Jovic es un jugador del Madrid. Creo que a Jovic lo he pedido yo. Por eso cada uno puede opinar, puede decir... Ahí no me voy a meter. Decir tonterías... Es complicado. No es así, pero no pasa nada".

De momento Zidane se siente "valorado" va a tratar de "aprovechar hasta el último día" y de momento centrarse en lo que tiene delante, el partido contra el Cádiz.

'El Chiringuito' 'cazó' en exclusiva a Luka Jovic llegando a Barajas. A pesar de su timidez al comienzo de las preguntas, finalmente respondió con un "quizás" al interrogante sobre si Mayoral tenía o no razón cuando dijo lo que dijo.

El delantero, ahora en la Roma, afirmó que el Real Madrid quería dar salida a Jovic porque Zidane le prefería a él.

