Tras el parón por el coronavirus, Eden Hazard volvió al trabajo con normalidad junto a sus compañeros. Las lesiones le persiguieron durante el primer tramo de la temporada, pero aquello está ya olvidado.

Pero en el Real Madrid están preocupados por las constantes faltas que recibe el ex del Chelsea: una cada 23 minutos de juego. Unos datos que llaman mucho la atención.

Zinedine Zidane se ha referido a estos números en la rueda de prensa de este miércoles previa al encuentro de LaLiga ante el Getafe. "Sabemos que es muy bueno y también los rivales. Ojalá no haya intención de hacerle daño. Los rivales juegan fuerte, pero en ese sentido hay que estar tranquilos", explica el galo.

"Eden ha tenido dificultades porque ha estado tiempo fuera del campo y hay que ir despacito con él. Estará bien dentro de poco", sentencia el técnico sobre el papel del atacante belga, que todavía no ha mostrado su mejor versión.

Zidane también habló sobre la salida de Achraf al Inter de Milán (este martes pasó el reconocimiento médico: "Aquí está la parte económica y la deportiva y sabemos cómo están las dos cosas. No es momento de hablar de ello, aunque puede pasar algo en breve. Hay un club, un jugador y un entrenador. Hay cosas que se deciden y ya está".

El calendario

El Real Madrid disputará sus últimas cuatro jornadas de LaLiga en apenas nueve días. Y el entrenador marsellés se resigna: "Es lo que hay". "Yo no puedo hacer nada más que preparar bien los partidos y recuperar al equipo", afirma.

"Nosotros cuidamos mucho la recuperación, porque es muy importante. Además, se añade el calor, que sabemos que será tremendo. Y se lo vamos a transmitir a los jugadores. Son detalles para llegar al cien por cien al partido", explica el hombre de las tres Champions consecutivas.

Y finaliza con una advertencia para evitar un exceso de confianza en sus futbolistas: "No puedes decir nada hasta que matemáticamente seas campeón. Lo he vivido como jugador. No hemos ganado nada. Ni los jugadores ni yo nos hemos olvidado de esto".