Zidane: "Estoy encantado con la vuelta de Raúl, el Real Madrid es su casa"

El Alavés visita esta jornada el Santiago Bernabéu, y el Real Madrid debe sumar tres puntos para evitar dar opciones al Barcelona de cara a acercarse por el título de Liga. Zinedine Zidane, entrenador de los madridistas, es sabedor del peligro de un equipo que empató en el Vicente Calderón y que ganó al Barcelona en el Camp Nou.

Precisamente del Barça, y de Piqué, prefiere callar Zizou: "Me da igual lo que diga. Sólo es hablar por hablar. Este club es muy grande y muy serio, no voy a entrar en cualquier cosa. A mí todo esto me da igual porque es hablar por hablar. Me interesa lo que podamos hacer y transmitir. Sé cuál es nuestra imagen. No sé si intentan desestabilizar desde Barcelona, pero se acabó el tema".

El francés además está entusiasmado con la vuelta de Raúl: "Esta es su casa. Es un jugador emblemático y me alegro. No sé cuándo pasará pero esta es su casa. Le gusta mucho el fútbol, es un enfermo de esto. Puede ser perfectamente entrenador".

Zidane sabe que se avecinan tiempos duros para el Real Madrid: "Tenemos nueve partidos en un mes. Vamos an ecesitar a todos. El Alavés empató en el Calderón y ganó en el Camp Nou. Es un rival complicado".

Para terminar, el francés dejó clara una cosa: "Yo no entrenaría al Barcelona".