La última 'rajada' de Piqué contra el Madrid: "La persona que imputó a Messi y Neymar estaba en el palco con Florentino"

Su opinión del VAR: "Sería bueno tener en la Liga en VAR porque los árbitros se pueden equivocar. No queremos que se pare tanto el partido pero es que seguro que el VAR va a ir a mejor".

¿Qué le dijo a los jugadores del Madrid?: "A mis compañeros del Madrid les he deseado que metan muchos goles pero que pierdan todos los partidos".

Su cambio de camiseta con Mbappé: "Me ha pedido la camiseta Mbappe y le he dicho que sí, que se la daba luego; Es un grandísimo jugador".

No cambia su decisión: "Mi decisión de dejar la selección tras el Mundial de Rusia es firme, no he cambiado de opinión".

Las palabras de Raúl: "No dudo del madridismo de Raúl; yo jamás trabajaría para el Madrid, no me gusta los valores que transmite".

El palco del Bernabéu: "Lo que no me gusta del Madrid es su palco, los hilos que se mueven allí; imputaciones a Messi, Neymar... Nada a Cristiano...".

Nuevo dardo: "Todos sabemos lo que se mueve en el palco del Real Madrid, ha sido así siempre".

La remontada del PSG: "Discutís el 6-1 al PSG y no se ha hablado de que el Madrid ganó una Champions el año pasado con un gol en fuera de juego".