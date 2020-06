La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad sigue dando que hablar... pero Zinedine Zidane no quiere saber nada de polémicas. En la rueda de prensa de este martes previa al encuentro de LaLiga ante el Mallorca ha despejado cualquier debate.

"Aquí cada uno hace su trabajo. Tengo mi opinión, pero no me voy a meter. Un día los horarios, otros los árbitros... Mi preocupación es sólo el partido de mañana, que es una final. Quedan ocho partidos y es un partido muy importante. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar", expresó.

Los horarios y, por lo tanto, las horas de descanso para Madrid y Barça, es otro de los temas abiertos en LaLiga. Pero Zidane no quiere saber nada: "Al final el calendario es el que es no, no va a cambiar nada. Al final lo único que podemos hacer es pensar en descansar, porque los partidos son los que son, once en poco tiempo, y hay que cuidar la recuperación", explicó.

"Yo no me meto. Cada uno hace su trabajo, y es muy difícil, y el nuestro también. Me dedico a preparar bien bien los partidos, porque lo que nos interesa es lo que pasa en el campo", sentenció sobre este asunto.

Bajas ante el Mallorca

Casemiro cumplirá ciclo de amarillas tras la tarjeta vista en el duelo ante la Real Sociedad. Sergio Ramos y Eden Hazard, por su parte, son duda por problemas físicos.

"Veremos mañana. Son muchos partidos en poco días y la recuperación es importante. Veremos mañana porque es el día a día. Hoy no hemos hecho mucha cosas", indicó un Zidane que no dio pistas sobre el once.

¿Podrían jugar Hazard y Vinicius juntos? "No lo veo imposible", afirma el marsellés. "Intentamos que el jugador esté cómodo. Y donde lo está Vini es donde lo está Eden", matiza.