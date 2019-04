Zidane: "Bale es un jugador importante para nosotros y esto no va a cambiar"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró el partido de su equipo en el Parque de los Príncipes, donde derrotaron al PSG por 1-2 para meterse en cuartos de final de la Champions.

"Felicitar sobre todo a los jugadores, hicimos un gran partido. Era importante hacer un partido de esta manera y ganar en un campo difícil. Ganamos la ida y la vuelta y podemos estar satisfechos", explicó Zidane.

Sobre su once inicial, Zidane explicó que siempre es complicado elegir a los que deben jugar en un equipo como el Real Madrid.

"Como siempre, es dificil hacer el equipo y el once teniendo a todos los jugadores que tenemos, pero hoy he elegido a los once primeros y creo que nos ha salido bien. Y los que salieron luego también. Es una cosa de todos. Y es así que podemos seguir adelante y conseguir algo", afirmó Zidane.

Por último, Zidane habló sobre Bale, que fue de nuevo suplente ante el PSG, y explicó que es "un jugador importante para nosotros y esto no va a cambiar".

"Seguramente que Bale prefiere jugar más. Tenemos muchos partidos y vamos a seguir con lo que estamos haciendo todos. Todos los jugadores son importantes. Bale va a jugar. Es un jugador importante para nosotros y esto no va a cambiar", indicó Zidane.