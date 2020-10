El Real Madrid empezó de manera terrorífica su camino en la Champions League. Ante un Shakhtar mermado por las bajas, los blancos firmaron una primera parte desastrosa, con tres goles en contra.

Y Zinedine Zidane, en rueda de prensa, lo relacionó con una "falta de confianza". "Nos ha faltado entrar en el partido como sabemos", afirmó el técnico de las tres Champions consecutivas.

"En la primera parte no vi al equipo como quería y cuando eso pasa la culpa es mía. Me molesta lo que ha pasado y el responsable soy yo. Tengo que encontrar lo que nos va a llevar a volver a ser fuertes y volver a ganar", señaló el galo.

"Menos mal que reaccionamos en la segunda parte y que hay algo que cambiaron. No se merecen estas cosas. No encontré la solución esta noche. Y es complicado así. Me veo capaz de arreglar esto y es lo que voy a intentar y los jugadores también lo van a intentar. Es un segundo mal partido y ahora hay que preparar el partido del sábado y hacerlo bien para cambiar estas cosas", sentenció.

El análisis de Vinicius

Por su parte, Vinicius Jr, que anotó el segundo tanto del choque, aseguró que había pasado "lo mismo que con el Cádiz". "Hemos jugado mal hoy, es difícil decir algo, nadie ha conseguido hacer las cosas que se supone que hacemos nosotros. Ahora nos toca entrenar mucho, tenemos que estar con la cabeza en el Clásico, que es un partido muy bonito. No sólo la primera parte, tenemos que tener la confianza", afirmó.

"No hemos conseguido jugar bien, tener el balón, tener la presión. Nos ha faltado eso para ganar el partido. Creo que tenemos que seguir trabajando y mejorando, con la cabeza en nuestra mejor versión para ganar cosas esta temporada. Hemos empezado bien, ahora tenemos un bache. Tenemos que volver mañana a Valdebebas a entrenar fuerte, tener la cabeza concentrada en hacer un buen partido", señaló el extremo.