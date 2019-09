Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, está pasando por una situación delicada. El técnico está cuestionado tras la derrota en París ante el PSG por 3-0 en la Champions League y por un inicio de LaLiga en el que, por sensaciones y resultados, está siendo titubeante. Y ahora espera el Sevilla, el líder.

"No pienso en si me marcharé o no. Solo me interesa en ganar al Sevilla. Vosotros estáis ahí para hablar de eso y lo hacéis bien. Yo solo pienso en el partido ante el Sevilla. Que piensen en ese partido. Solo podemos controlar nosotros lo que vamos a hacer en el campo", comenta Zizou.

El francés sabe de la exigencia del Real Madrid: "Cuando pierdes un partido aquí tienes que cambiar todo. ¿Mourinho? Es la realidad, es lo que hay. Por eso, lo que me interesa es lo que hagamos nosotros, como equipo y como entrenador. Tenemos 90 minutos que jugar contra un buen equipo y sabemos que tenemos que ir a por el partido, y ganarlo".

Eso sí, Zidane se siente fuerte para continuar: "Estoy con fuerza e ilusión para seguir. Si tengo que leer cosas, claro, estoy fuera. Lo que me interesa es lo que voy a hacer yo con los jugadores y me siento fuerte. Me han enseñado a no bajar los brazos y seguiré peleando. Intentarlo hasta el último minuto. Hasta que me den la opción de hacer las cosas lo haré con mis jugadores".

Y además, sentencia sobre eso: "Si no tuviera el respaldo de la gente de aquí mejor sería salir".

"Ha habido momentos mas complicados"

El francés es consciente eso sí de que no es el peor momento que ha tenido con el Real Madrid: "No me sorprende nada. Esto es la vida. Siempre hemos tenido dificultades, incluso ganando. Siempre ha habido momentos complicados en este club. Siempre podemos superarlo, pero ha habido periodos más complicados. Lo que se diga fuera no me interesa. El momento complicado es solo dentro. La fuerza está dentro, no fuera".

Además, ha lanzado un capote a sus jugadores. "No pienso que no estén rindiendo a su nivel. ¿Que podemos hacer más? Claro, seguro. Pero siempre hemos tenido momentos complicados y otros buenos. Ahora jugamos contra el líder y lo que hay que hacer es ganar allí o intentarlo. No hay más cosas. Sé la dificultad que tiene estar en el Real Madrid. Aquí no valen dos partidos complicados. Hemos tenido uno en París y ahora tenemos otro para sacarlo adelante".

Tampoco piensa que sea una cuestión de falta de atención de sus pupilos sobre los avisos constantes de ausencia de intensidad. "El miércoles nos faltó intensidad, pero en la primera parte ante el Levante no nos faltó. Igual en Vigo. Fuimos determinantes en lo que hacíamos. Lo bueno es que jugamos ya".

La polémica del día libre

Zidane se refirió también a la polémica levantada por dar un día libre a la plantilla tras la derrota en París: "Lo que diga la gente... escuché que el club estaba un poco molesto con lo del día libre. Pero yo cuando miro la organización de mi plantilla lo hago por planificación. Hay que dar un día de descanso al jugador, para que estén con su familia. Jugando siete partidos en 21 días era el momento. Entiendo que cada uno opina eso, que 'le vamos a matar' por el día de descanso".

Sobre el Sevilla, Zizou avisa: "Jugamos en un campo complicado, sabemos el equipo que tenemos. Ellos son líderes y han jugado bien desde el comienzo de la temporada. Estamos segundos, queremos hacer un buen partido y lo vamos a hacer. Los jugadores están preparados y listos para jugar".