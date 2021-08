Thiago Silva, central del Chelsea y ex del PSG, ha concendido una entrevista a 'ESPN' en la que ha cargado contra el club de París por el fichaje de Sergio Ramos. Y es que al brasileño le ha dolido que, un año después de su marcha, se haya fichado al defensa teniendo "la misma edad" que él en 2020.

"No tegno nada en contra de Ramos, pero cuando le ofrecieron a Sergio los dos años tenía la misma edad que yo en 2020", afirma.

Y eso es algo que el zaguero no asimila: "No lo entiendo. Pienso mucho, pero mucho en todo lo que pasó. Y me entristece".

"Me ha entristecido. Es como si no hubiera hecho nada por el club", cuenta Silva.

El brasileño prosigue: "No hubo sensibilidad en mi despedida. No fueron ni ocho días ni ocho meses. Fueron ocho años de victorias y de trabajo".

Y luego tira por tierra la teoría del dinero: "Muchos creían que quería seguir ganando lo mismo... pero no. En el Chelsea mi salario es menos de la mitad".

