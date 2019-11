Granit Xhaka, jugador del Arsenal, ha desvelado haber sufrido lamentables insultos por parte de algunos de los propios aficionados del conjunto 'gunner' durante el partido de su equipo contra el Liverpool.

Ocurrió durante el loco partido de la Carabao Cup que el Arsenal acabó perdiendo por penaltis. Tras lo ocurrido, el equipo londinense ha compartido la carta que el jugador ha escrito en relación con estos incidentes.

Esta es la carta íntegra de Xhaka a los aficionados del Arsenal:

"Después de tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que pasó el domingo, me gustaría daros una explicación antes que una respuesta rápida.

Las escenas que se produjeron durante mi sustitución me han dejado hundido. Amo a este club y siempre doy el 100% dentro y fuera del campo.

Mi sentimiento de no ser entendido por los aficionados, y los repetitivos comentarios abusivos durante los partidos y en las redes sociales durante las últimas semanas y meses me han dolido mucho. La gente me ha dicho cosas como "te partiremos las piernas", "mataremos a tu mujer" y "ojalá que tu hija tenga cáncer". Me ha desquiciado y he llegado a un punto de ebullición cuando sentí el rechazo del estadio el domingo.

En esta situación, me he dejado llevar y reaccioné de una manera que falta al respeto al grupo de aficionados que apoyan a nuestro club, a nuestro equipo y a mí mismo con energía positiva. No ha sido mi intención y lo siento si eso es lo que la gente cree.

Mi deseo es que volvamos a un lugar de respeto mutuo, recordando por qué nos enamoramos de este deporte en el primer momento. Vamos a avanzar juntos positivamente.

Granit".