Xavi Hernández, entrenador del Barça, volvió al tema del césped y del sol que tan virales se hicieron tras el empate del equipo culé ante el Getafe en el Coliseum. El técnico, tras sumar un solo punto en Madrid, hizo especial hincapié en el verde y también en que están acostumbrados a jugar más tarde... sin la luz solar.

Ahora, en la rueda de prensa previa al encuentro que tienen contra el Atlético en el Camp Nou, ha vuelto al tema.

"No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie", insiste.

Y argumenta: En el golf, si el césped está alto, se corta. Si LeBron James tiene la pista mojada, se seca. Si en el tenis llueve, se para".

"Nosotros podemos hacer charcos. Así que no, no me voy a callar. Normal que la juventud no vea partidos enteros. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo", explica.

Xavi, además, le lanza el guante a Quique Flores: "La pregunta es para él, ¿por qué no regó el campo? ¿Por qué estaba más alto de lo habitual?"

"Por más memes que me hagan a mí el sol me molesta", sentencia Xavi.