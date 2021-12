Muy esperadas eran las palabras de Xavi Hernández en rueda de prensa. Más que por el partido ante Osasuna, por lo que tenía que decir tras el batacazo en Champions League de un Barça que no fue rival para el Bayern de Múnich en Alemania y que jugará la Europa League.

"Esto no puede pasar. Empezamos desde cero. Con un Barça nuevo. Es el mensaje a los jugadores", dice Xavi.

Además, tiene claro lo que exige: "Más compromiso, más dedicación y más profesionalismo".

"En el Barça no vale sacar un 6 o un 7. Aquí hay que tirar siempre a por el excelente. No hay que apuntar bajo porque eso no es el Barça", señala.

El entrenador apunta a la moral del equipo: "Tengo la sensación de que están desanimados y deben animarse y creérselo más. Hay nivel y han de ser valientes".

"Hay que recuperar el estado anímico, y tenemos otra reválida ante Osasuna. Esto no para. Mejoramos, pero contra el Bayern se vio un Barça menor. Hay que aceptar que son mejores, y trabajamos para devolver al Barça al lugar al que se merece", recalca Xavi.

Para terminar, sentencia: "Esto se trata de ganar. Ante el Benfica tuvimos buenas sensaciones pero no ganamos, y no sirve. No podemos perder más puntos".

