Xavi carga contra el Real Madrid: "En el Bernabéu, si un defensor despeja a la grada la gente aplaude"

VUELVE A PRESUMIR DEL ESTILO DEL BARCELONA

Xavi ha lanzado varios dardos a los jugadores del Real Madrid. El ex del Barcelona afirma que Busquets "hace cosas que Casemiro no entiende" y que Bale y Cristiano "no sirven para jugar por medio". También tiene para el público: "En el Bernabéu si un jugador despeja a la grada se aplaude...". Lo cuenta Jugones.