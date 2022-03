Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha tenido una rueda de prensa de lo más variada. El club azulgrana, que juega ante el Elche, está atravesando una buena dinámica de resultados y de juego, y ya otea a un futuro en el que aparece un nombre muy concreto: el de Erling Haaland.

La estrella del Borussia Dortmund es una de las piezas más codiciadas por los grandes clubes europeos, con Real Madrid y Manchester City al acecho, y también con un Barça que a pesar de no atravesar el mejor momento posible en lo económico quiere hacer del noruego la pieza angular de su proyecto.

Y Xavi, sin decir nada, ha dicho mucho: "¿Haaland? Tan solo puedo decir que estamos trabajando en el presente y en el futuro del club".

El catalán, incluso, va más allá: "Aún no he visto a un solo jugador que haya dicho que no al Barça".

"Otra cosa, eso sí, son las circunstancias. Pero todo el mundo tiene ganas de venir a jugar aquí", cuenta Xavi.

Además, también habló de la posible llegada de Kylian Mbappé. En este caso, el francés jugaría en el Real Madrid: "Con él y con Haaland LaLiga mejoraría. Se ganaría en espectáculo".

Se avecina un verano curioso en los despachos de Real Madrid y de Barça, con Haaland y con Mbappé como principales animadores de un mercado en el que habrá que ver cómo caen las fichas de dominó en cada equipo.