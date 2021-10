El Paris Saint-Germain firmó a cuatro futbolistas libres en el pasado mercado de fichajes: Leo Messi, Sergio Ramos, Donnarumma y Georginio Wijnaldum. Y uno de ellos no está nada contento con su situación.

Es Wijnaldum, centrocampista holandés que procedía del Liverpool y que apenas cuenta para Mauricio Pochettino en su rotación. "No puedo decir que esté completamente feliz", ha afirmado el jugador, que apenas ha tenido minutos en lo que va de temporada.

"Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación", ha afirmado Wijnaldum.

Para cerrar ha asegurado que no se rendirá y seguirá peleando para ganarse la confianza del entrenador: "He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado".

Gueye, Marco Verrati y Ander Herrera son los tres centrocampistas que está utilizando Pochettino de manera habitual. Además, ha colocado a Ángel di María también en un sistema de 4-3-3 como tercer jugador del centro del campo. Todo ello deja pocas opciones a un Wijnaldum que no está nada satisfecho con su situación en su nuevo club.