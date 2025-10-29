Ahora

Vinicius pide perdón por su actitud en el Real Madrid - Barcelona

El extremo brasileño ha compartido un mensaje en redes sociales después de los aspavientos que realizó cuando Xabi Alonso le cambió por Rodrygo en el Clásico.

Vinícius Jr y Xabi AlonsoVinícius Jr y Xabi AlonsoRedes

Pasada la una de la tarde de este miércoles, Vinicius ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que pide perdón por su actitud durante el Clásico.

Con el Real Madrid ganando 2-1 al Barcelona, Xabi Alonso dio entrada a Rodrygo por su compatriota y el '7', lejos de agachar la cabeza, se retiró del verde haciendo aspavientos y se fue directo al vestuario.

Después volvió al banquillo, pero su actitud fue muy criticada por gran parte del madridismo y Vini ha querido disculparse.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico", arranca el texto.

Se trata de unas disculpas que ya ha realizado al equipo... pero no al entrenador, al menos por lo que indica su mensjae: "Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente".

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa", justifica.

"Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", zanja.

