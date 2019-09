Tiene 19 años, recientemente ha debutado con la absoluta brasileña y desde hace casi un año está asentado como una de las referencias en ataque de todo un Real Madrid. Pero tras marcar su primer gol de la temporada, Vinicus Júnior rompió a llorar.

Sí, con cierto desconsuelo y no menos liberación, porque como dijo tras el encuentro: "He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho en jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo". Vinícus, el diamante nacido en el 2000 (no lo olvidemos) ya ha tenido su primer bache en el imponente Bernabéu, y lo que puede ser más importante: ya lo ha superado.

Porque como él mismo afirmó: "Qué mejor manera que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tanto tiempo sin marcar. No lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos". Entiende los pitos alguien que llegó para quedarse y para protagonizar a una plantilla que había ganado cuatro Champions en cinco y años y que había perdido al máximo goleador de su historia: Cristiano Ronaldo.

Pero Vinícius, el que puede ser en breve el nuevo ídolo, marca y lo primero que hace es llorar.

"Salió y me quedo más tranquilo. Estoy encantado de volver a gustar en el Bernabéu", zanjó el brasileño minutos después de poner en pie al estadio de nuevo.

NOVEDADES EN SU GOLPEO Y EL 'EFECTO' ZIDANE

Maradona dijo en su reciente presentación como entrenador de Gimnasia y Esgrima que en el Mundial de 2010, cuando era seleccionador argentino, se quedaba con Messi tras los entrenamientos para practicar faltas (a petición del propio Messi). El 'pibe de oro' poco más que aseguró que desde sus consejos y tras ese "golpeo de empeine" suyo, Messi comenzó a meter todos los tiros en el "arco".

Pues algo parecido ha ocurrido entre Zidane y Vinícus en las últimas semanas. Porque como desveló el brasileño tras las victoria ante Osasuna: "Zidane me ha ayudado mucho", explicó sobre las sesiones de trabajo extra que ha tenido para mejorar su disparo.

¿CARNE DE 'MEME'?

Por último, y sin olvidar la juventud del protagonista no hay que dejar de resaltar el 'acoso' al que se ha visto sometido en redes sociales tras cada fallo durante estos meses de sequía. A cada error en el golpeo, llegaba en forma viral el correspondiente 'meme'.

Un ejemplo claro, aunque en la realidad, fue el 'hit' que puso de moda Cristóbal Soria con el famoso 'Y Vinícius pa' cuando'. Un humor que el 25 del Real Madrid no ha acabado de aceptar puesto que como desveló ayer Marcos Benito en 'El Chiringuito', el brasileño ha bloqueado a Soria en todas sus redes sociales.

Una conducta que refleja lo distanciado que quiere estar Vinícius Júnior de la crítica y, sobre todo, de todo lo que le pueda afectar para triunfar en el Real Madrid.