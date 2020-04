Quique Setién ha vuelto a mostrar su admiración por la idea de fútbol de Johan Cruyff y por su labor como entrenador del Barcelona. En un vídeo compartido por las redes sociales del club azulgrana, el cántabro reconoce que fue el holandés quien le abrió los ojos en el sentido táctico en el mundo del fútbol.

"Hasta que no vi al Barça de Cruyff no me preocupaba la táctica. Yo salía a jugar y ya está", dice Setién en el vídeo del Barça.

Reconoce que jugar contra ellos era tener fija una cosa: "Salías, y corrías detrás del balón durante 80 minutos. Ahí ves aspectos tácticos que dices '¿y esto por qué pasa?"

"Les ves, empiezan a jugar, a tocar... y dentro del campo dices, hos***, yo no hacía esto y es lo que me gusta", afirma.

Quique Setién dice que es la idea del Barça de Cruyff la que ha "seguido": Es lo que he fijado en mi cabeza. Lo analizas, lo ves y te das cuenta de lo que te gusta".