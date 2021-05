El fútbol español clama por una solución sobre los penaltis por mano. El señalado al Real Madrid por mano a Eder Militao ha sido el último de muchos penaltis que se han pitado (o no) durante Laliga.

El problema es el criterio y en ello coinciden todos los entrenadores. 'Jugones' recopila ruedas de prensa de casi todos los técnicos de LaLiga y siempre coinciden lo mismo.

Ronald Koeman, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, Pacheta, Fran Escribá, Unai Emery, Manuel Pellegrini, José Luis Mendilibar, Paco Lopez, Javi Gracia o Sergio González.

Todos ellos aseguran no entender cuándo es mano y cuándo no. El propio Escribá llegó a afirmar que eran los árbitros quienes no tenían claro cuál era el criterio esta temporada para señalar pena máxima por infracción de mano.

Imanol Alguacil, a la pregunta de Julio Suárez en la mañana de este martes, ha afirmado que prefiere "el fútbol de antes", es decir, el que no tenía VAR.

Josep Pedrerol ha sido muy contundente en su editorial. "Por el bien del fútbol quitemos el VAR", ha pedido el presentador de 'Jugones'.