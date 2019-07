'Jugones' estuvo pendiente en directo de si el Barcelona acudía a la sede de LaLiga para pagar la cláusula de Griezmann. Sin embargo, ese pago no se ha producido todavía.

Isabel Romero apuntaba la posibilidad de que el propio jugador pague esos 120 millones de euros, algo que podría estar retrasando la operación.

Sin embargo, no es necesario ir físicamente a la sede de LaLiga, ya que se puede hacer vía transferencia. Marc Fuster, desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona, informaba de que el Barça no ha pagado la cláusula del francés porque no tiene los 120 millones.

El club azulgrana está esperando la confirmación de un crédito cercano a los 90 millones de euros. La intención del Barça era fraccionar el pago, posibilidad que no se ha podido llevar a cabo.

